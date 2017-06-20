Порошенко: законопроект про реінтеграцію Донбасу буде представлений міжнародним партнерам

Президент Петро Порошенко заявляє, що законопроект щодо реінтеграції Донбасу буде представлений міжнародним партнерам України.Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив за результатами переговорів з президентом США Дональдом Трампом сьогодні у Вашингтоні.

Читайте такожУ Порошенка заявили, що законопроект про реінтеграцію Донбасу передбачає можливість введення миротворчої місії«План деокупації. Ми на сьогоднішній день розробляємо законопроект. Я хотів би наголосити, що у нас буде громадське обговорення, має бути враховано більшість точок зору… Цей (законопроект – УНІАН) буде представлений нашим іноземним партнерам», - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, РНБО представить на розгляд глави держави законопроект про відновлення державного суверенітету на Донбасі.

14 червня Порошенко наголосив, що Україна залишиться беззахисною в разі скасування АТО і ненадання військовим права адекватно діяти.

«Якщо ми скасуємо АТО і водночас не надамо військовим право діяти адекватно в умовах агресії - залишимо Україну беззахисною», - сказав Порошенко.

Раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ. Зокрема, він зазначив, що необхідно не просто визнати окремі райони Луганської і Донецької областей окупованими РФ, а й чітко на законодавчому рівні визначити засади державної політики щодо їх звільнення.

Для цього, вважає Турчинов, необхідна нова ефективна технологія захисту України від агресора. Вона може передбачати надання президенту права використовувати Збройні сили України й інші військові формування проти агресії РФ. Крім того, секретар РНБО виступив за створення оперативного штабу з широкими повноваженнями для комплексного управління ЗСУ, усіма силовими структурами, зокрема й військово-цивільними адміністраціями.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій 19 червня повідомив, що законопроект щодо реінтеграції Донбасу може бути зареєстрований в парламенті найближчими днями.