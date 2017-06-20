ГПУ отримала подання на нардепів Довгого, Полякова та Розенблата

Генеральна прокуратура України отримала подання на притягнення до кримінальної відповідальності трьох народних депутатів — представників групи "Воля народу" Олеся Довгого, "Народного фронту" Михайла Полякова та БПП Борислава Розенблата.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Генеральна прокуратура отримала від САП подання на народних депутатів Довгого, Полякова та Розенблата сьогодні близько 15.30. Юридична служба ГПУ взяла документи на опрацювання щодо відповідності нормам закону «Про Регламент Верховної Ради України», а саме, кожне подання «має бути вмотивованим і достатнім, містити конкретні факти і докази, що підтверджують факт вчинення зазначеною в поданні особою суспільно небезпечного діяння, визначеного Кримінальним кодексом України». Тому надіслати подання до Верховної Ради на вищевказаних нардепів вже завтра, як наполягають окремі народні депутати, для розгляду їх на регламентному комітеті неможливо, оскільки Генеральна прокуратура має діяти в рамках законодавства", - повідомила Сарган.

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За її словами, генпрокурор прийме рішення про підтримку подань після надходження висновку юридичної служби ГПУ.

Окрім того, як додала Сарган, у ст. 219 закону «Про Регламент» вказується: «Голова ВР пропонує народному депутату, щодо якого внесено подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт, подати протягом п’яти днів письмові пояснення комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, і доручає зазначеному комітету надати висновок щодо подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата згідно із законом».

"У ст. 220 зазначається, що «комітет … відповідно до закону визначає достатність, законність і обґрунтованість подання, законність одержання доказів, зазначених у поданні, і встановлює наявність відповідних скарг. Підготовку цього питання комітет здійснює у терміновому порядку, але в строк не більш як 20 днів». Наголошую також, що Генеральна прокуратура України неодноразово пропонувала змінити дані норми, аби оптимізувати процес розгляду подань у Верховній Раді", - резюмувала Сарган.

Як повідомляв УНІАН, подання на зняття недоторканності з народних депутатів Борислава Розенблата (БПП) та Максима Полякова («Народний фронт»), яке стосується розслідування факту отримання неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і здійснення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину, було підписане 19 червня.

За словами керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, в рамках розслідування кримінального провадження про незаконний видобуток бурштину затримано 6 осіб: троє помічників народних депутатів, один охоронець народного депутата, два представника громадської організації, яка займається боротьбою з корупцією.

Також існує підозра щодо причетності до цієї схеми помічника одного з народних депутатів від Радикальної партії.

Подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Олеся Довгого (група Воля народу") направлено до ГПУ в рамках кримінального провадження щодо незаконного виділення земельних ділянок у Києві у 2007-2009 роках.