Порошенко у Брюсселі проводить з Туском переговори тет-а-тет

Президент України Петро Порошенко розпочав робочий візит до Брюсселя. Про це прес-секретар президента Святослав Цеголко повідомив у Twitter.

«Президенти України та ЄС почали переговори тет-а-тет у Брюсселі», - заявив він.

Як повідомлялося, Порошенко також проведе зустріч з президентом Європейської народної партії Джозефом Долем, а також лідерами держав-членів ЄС.

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Крім цього, президент України візьме участь у розширеному саміті Європейської народної партії.

Глава держави поінформує співрозмовників про загострення безпекової ситуації на Донбасі, стан виконання і конкретні випадки порушення російською стороною Мінських домовленостей з метою забезпечення позитивного рішення Європейської Ради щодо продовження секторальних санкцій проти Росії.

Також Порошенко планує обговорити питання, пов’язані з підготовкою до саміту Україна-ЄС 12-13 липня в Києві.