У Києві 13 липня пройде саміт Україна-ЄС
Порошенко і Туск обговорили порядок денний саміту.
Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з президентом Європейського Союзу Дональдом Туском обговорили порядок денний саміту Україна-ЄС, який відбудеться у Києві 13 липня.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, крім того, Порошенко привітав Туска з ратифікацією Угоди про асоціацію Україна-ЄС Сенатом Нідерландів.
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Зазначається, що співрозмовники також скоординували графік набуття чинності Угоди про асоціацію.
Президент Європейського Союзу поінформував щодо результатів зустрічі «Великої сімки», яка відбулася в Італії.
Під час обговорення ситуації на Донбасі Порошенко звернув увагу на постійні порушення Росією Мінських домовленостей і закликав ЄС продовжити санкції проти Москви.