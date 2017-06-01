У Києві 13 липня пройде саміт Україна-ЄС

Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з президентом Європейського Союзу Дональдом Туском обговорили порядок денний саміту Україна-ЄС, який відбудеться у Києві 13 липня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, крім того, Порошенко привітав Туска з ратифікацією Угоди про асоціацію Україна-ЄС Сенатом Нідерландів.

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Зазначається, що співрозмовники також скоординували графік набуття чинності Угоди про асоціацію.

Президент Європейського Союзу поінформував щодо результатів зустрічі «Великої сімки», яка відбулася в Італії.

Під час обговорення ситуації на Донбасі Порошенко звернув увагу на постійні порушення Росією Мінських домовленостей і закликав ЄС продовжити санкції проти Москви.