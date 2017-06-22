В ЄС запевнили в продовженні санкцій проти Росії - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що в Євросоюзі його запевнили в продовженні санкцій проти Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив на спільній прес-конференції з президентом Європейської Ради Дональдом Туском сьогодні в Брюсселі.

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«Декілька годин тому, цієї ночі я прибув з Вашингтона та ми мали дуже перспективні переговори та координацію, в першу чергу щодо санкцій. Ви знаєте, що США запровадили нові санкції та підтвердили, що всі санкції залишатимуться в силі до повної імплементації «Мінська», - заявив він.

«Я радий почути сьогодні, від Дональда (президента Євроради Дональда Туска – УНІАН) та після наших консультацій з іншими лідерами ЄС, що позиція ЄС - це єдність, що життєво необхідно для нас, та солідарність з Україною. Тому месседж про продовження санкцій – це саме те, що ми раді почути в ці дні», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко сьогодні, 22 червня, здійснює робочий візит до Брюсселя.

Очікується, що президент проведе зустріч з президентом Європейської народної партії Джозефом Долем, а також іншими лідерами держав-членів Євросоюзу.

Крім цього, Порошенко візьме участь у розширеному саміті Європейської народної партії.

Глава держави поінформує співрозмовників про загострення безпекової ситуації на Донбасі, стан виконання і конкретні випадки порушення російською стороною Мінських домовленостей з метою забезпечення позитивного рішення Європейської Ради щодо продовження секторальних санкцій проти Росії.

Також Порошенко планує обговорити питання, пов’язані з підготовкою до саміту Україна-ЄС 12-13 липня в Києві.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки 20 червня оголосили про розширення санкцій щодо 6 росіян, 21 представника бойовиків і компаній з Донбасу, а також щодо 11 осіб і компаній з Криму через агресію РФ в Україні. До списку санкцій потрапили і громадяни України, які підтримали російську агресію на Донбасі. Зокрема, в ньому - прізвища 21 громадянина України, організацій та їхніх поплічників.