ЄС продовжить санкції проти РФ на півроку після звіту Меркель та Макрона - Туск

Президент Європейської Ради Дональд Туск переконаний, що доповідь канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Еммануеля Макрона дозволить ЄС ще на півроку продовжити економічні санкції проти Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Туск сказав сьогодні у Брюсселі на прес-конференції після першої сесії саміту ЄС.

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"Традиційно, німецький канцлер та французький президент зроблять доповідь щодо ситуації в Україні та стану виконання Мінських домовленостей. Це дозволить нам продовжити економічні санкції проти Росії ще на шість місяців", - сказав Туск.

Як повідомляв УНІАН раніше, лідери Європейського Союзу не обговорюватимуть продовження економічних секторальних санкцій проти Російської Федерації, пов'язаних з виконанням Мінських домовленостей, бо рішення ухвалять постійні представники країн-членів ЄС.

Раніше повідомлялось, що на саміті Європейського Союзу канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еманнуель Макрон поінформують лідерів країн та урядів про стан виконання Мінських домовленостей, рішення про продовження чинності санкцій проти Росії буде ухвалено пізніше. Зокрема, рішення продовжити економічні секторальні санкції для Росії, які пов'язані з виконанням Мінських домовленостей, буде ухвалено Європейським Союзом за письмовою процедурою після відповідних рекомендацій канцлера Німеччини та президента Франції.