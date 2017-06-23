Турчинов "за" введення віз для росіян вже цього літа (відео)

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов виступає за ухвалення закону про введення візового режиму для росіян до того, як Верховна Рада піде на канікули. Про це Турчинов заявив під час брифінгу в Полтаві, який транслював телеканал "112 Україна".

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"Безумовно, це (візовий режим з РФ, - УНІАН.) необхідно було робити одразу, системно з прийняттям рішення про безвізовий режим (з ЄС, - УНІАН.). Але я сподіваюся, ВР не піде на канікули, поки це рішення не буде прийнято і проголосовано", - заявив Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія введе візовий режим з Україною у відповідь на аналогічні дії Києва. "Коли всерйоз говорять про введення візового режиму, як ви думаєте, ми повинні все це проковтувати і не відповідати взаємністю?" - запитав він.

Про підготовку впровадження візового режиму з РФ міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив 22 грудня 2016 року. 30 грудня голова Верховної Ради Андрій Парубій висловив надію, що з 2017 року парламент зможе дійти згоди щодо введення візового режиму з Росією.

1 червня 2017 року в Мін'юсті заявили, що Україна готова до введення візового режиму з РФ, але необхідне політичне рішення.