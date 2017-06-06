Росія введе "у відповідь" візовий режим з Україною - Лавров

Росія введе візовий режим з Україною у відповідь на аналогічні дії Києва, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"... Коли всерйоз говорять про запровадження візового режиму, як ви думаєте, ми повинні все це ковтати й не відповідати взаємністю?", — передає РІА Новости слова російського міністра закордонних справ.

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При цьому він наголосив, що Москва не веде чорних списків українців, за винятком поодиноких випадків.

"Але якщо буде візовий режим, звичайно, ми відповімо візовим режимом", — додав Лавров.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2016 року міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про підготовку введення візового режиму з РФ.

30 грудня голова Верховної Ради Андрій Парубій висловив сподівання, що з 2017 року парламент зможе прийти до згоди щодо запровадження віз з Росією.

1 червня 2017 року у Мін'юсті заявили, що Україна готова до введення візового режиму з Російською Федерацією, але необхідно політичне рішення.