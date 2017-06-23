Україна - США: усі офіційні візити президентів за 26 років (інфографіка)

20 червня 2017 року президент України Петро Порошенко зустрівся з новообраним американським колегою Дональдом Трампом. Вперше візит президента України відбувся у перше півріччя каденції американського очільника, що свідчить про високий пріоритет України у зовнішньополітичній стратегії США.

Аналітична група Corestone Corp. підготувала дані про ретроспективу двосторонніх відносин Україна – США (1991 – 2017 рр.).

США визнали незалежність України 26 грудня 1991 року, встановивши дипломатичні відносини вже 3 січня 1992 року. Під час першого візиту до США президента України Леоніда Кравчука у травні 1992 року відбулися зустрічі з Біллом Клінтоном та Джорджем Бушем-старшим. На цьому етапі було зафіксовано формулу «демократичного партнерства» між країнами.

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У 1994 році почалося пожвавлення двосторонніх візитів очільників держав України та США у рамках приєднання України до Угод про обмеження стратегічних наступальних озброєнь та про нерозповсюдження ядерної зброї. Так, у січні 1994 року Білл Клінтон завітав до Леоніда Кравчука у Київ, а вже у березні того ж року Кравчук літав до Клінтона. Наприкінці листопада новообраний президент Леонід Кучма уперше завітав до свого американського візаві, щоб узгодити останні деталі досягнутих домовленостей, і вже 5 грудня 1994 року Україна підписала Будапештський меморандум, відмовившись від ядерної зброї в обмін на гарантії національної безпеки з боку США, Великобританії, Росії, Франції та Китаю. У 1995 році Україна приєдналася до Угоди про нерозповсюдження ядерної зброї, і в лютому 1996 року Білл Клінтон приїхав до Києва зустрітися з Леонідом Кучмою. У жовтні 1996 року Україна та США визначили свої двосторонні відносини як «стратегічне партнерство».

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Два роки затишшя були перервані візитом Кучми до Вашингтону у грудні 1999 року, де він зустрівся з Клінтоном. У червні 2000 року відбувся візит американського очільника Білла Клінтона до свого українського колеги Леоніда Кучми, після яких настала чотирирічна пауза у двосторонніх відносинах на вищому рівні. Той період в українській зовнішній політиці називали «багатовекторністю», коли Кучма вагався між євроатлантичним та євразійським напрямами.

Перший візит до США Віктора Ющенка у якості президента України відбувся у квітні 2005 року. Зустріч з американським колегою Джорджем Бушем-молодшим вважалася перезавантаженням відносин між двома країнами і завершилася «Порядком денним нової ери для українсько-американського стратегічного партнерства». Окрім цього, США підтримали ідею про офіційне запрошення України до діалогу про вступ до НАТО, а також якнайшвидший вступ до ВТО.

17 лютого 2006 року США надали Україні статус країни з ринковою економікою, а 6 березня 2006 року США та Україна підписали протокол про взаємний доступ на ринки, що наближало членство України у ВТО. У квітні 2008 року Буш-молодший завітав до Ющенка у Київ, а вже 16 травня 2008 року Україна стала членом ВТО, чому передували 14 років перемовин і виконання усіх вимог та норм до вступу. У вересні 2008 року Віктор Ющенко повторно злітав до Вашингтону, де зустрівся з Джорджем Бушем-молодшим.

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У квітні 2010 року новообраний президент України Віктор Янукович скасував міжвідомчу комісію з питань підготовки до вступу до НАТО та національний центр з питань євроатлантичної інтеграції, заморозивши цей напрямок. У квітні 2010 року Янукович здійснив свій єдиний візит до американського колеги Барака Обами, де дав згоду позбавитись від від усіх запасів високозбагаченого урану під гарантії, передбачені Будапештським меморандумом. Згодом Держсекретар Хілларі Клінтон під час візиту до Києва у липні 2010 року назвала новий зовнішньополітичний курс України як політику «стратегічного балансування». Це був етап охолодження відносин між США та Україною.

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Після Революції гідності у вересні 2014 року новообраний президент України Петро Порошенко здійснив візит до президента США Барака Обами, де лідери держав дійшли згоди щодо посилення співпраці у галузі безпеки та фінансової допомоги. 20 червня 2017 року відбулася зустріч Порошенка з Трампом, про важливість якої повідомили як з української, так і з американської сторони.