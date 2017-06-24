Запобіжний захід Гужві сьогодні обере Шевченківський райсуд Києва

Клопотання про обрання запобіжного заходу головному редактору видання «Страна.ua» Ігорю Гужві розглядатиме Шевченківський районний суд Києва.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

"Шевченківський суд, після 12.00. Точний час ще не визначено", - сказала Максимець.

Як повідомляв УНІАН, Гужву було затримано ввечері 22 червня після обшуків у редакції видання «Страна.ua». Його підозрюють у вимаганні та отриманні 10 тис. дол. за відмову від публікації компромату. Проти Гужви відкрито провадження за ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання).

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23 червня голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що Гужва вимагав кошти нібито за неоприлюднення компромату на народного депутата Дмитра Лінька.

Сам Гужва заявив, що обшуки в редакції проводилися за сфальсифікованою справою, і назвав своє затримання «підставою».

Депутати від «Опозиційного блоку» заявили про готовність взяти Гужву на поруки.