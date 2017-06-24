Запобіжний захід Гужві сьогодні обере Шевченківський райсуд Києва
Гужву підозрюють у вимаганні та отриманні 10 тис. дол. за відмову від публікації компромату.
Клопотання про обрання запобіжного заходу головному редактору видання «Страна.ua» Ігорю Гужві розглядатиме Шевченківський районний суд Києва.
Про це УНІАН повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.
"Шевченківський суд, після 12.00. Точний час ще не визначено", - сказала Максимець.
Як повідомляв УНІАН, Гужву було затримано ввечері 22 червня після обшуків у редакції видання «Страна.ua». Його підозрюють у вимаганні та отриманні 10 тис. дол. за відмову від публікації компромату. Проти Гужви відкрито провадження за ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання).
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23 червня голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що Гужва вимагав кошти нібито за неоприлюднення компромату на народного депутата Дмитра Лінька.
Сам Гужва заявив, що обшуки в редакції проводилися за сфальсифікованою справою, і назвав своє затримання «підставою».
Депутати від «Опозиційного блоку» заявили про готовність взяти Гужву на поруки.