Головному редактору "Страни" Гужві загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна

Затриманому головному редактору інтернет-газети "Страна.юа" Ігорю Гужві загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна. Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook оприлюднила статтю, яку інкримінують журналісту - "Стаття 189. Вимагання, ч. 3".

Згідно кримінального кодексу України - "Вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, або таке, що завдало майнову шкоду у великих розмірах".

Читайте такожСлідчі дії щодо Гужви велися з 31 березня - МВС

Воно карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, головного редактора видання "Страна.иа" Ігоря Гужву затримали увечері 22 червня 2017 року після обшуків у його редакції. На своїй сторінці в Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Гужву затримали після того, як він вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика.

Пізніше глава "Радикальної партії" Олег Ляшко повідомив, що мова йде про компромат на члена його політсили, нардепа Дмитра Лінька.

Сам Гужва заперечує всі звинувачення і каже, що його підставили.

За словами Ігоря Гужви, його затримання - це заздалегідь спланована провокація проти нього і видання, яким він керує.

"Ще в середині квітня мені сказали, що проти мене порушено справу щодо вимагання у якогось народного депутата. Я тоді здивувався цієї інформації, бо нічого такого навіть і близько не було", – повідомив він.

"Але в кінці квітня до мене надійшли пропозиції зняти з сайту за великі суми кілька матеріалів про Ляшко. Я відмовився", – заявив Гужва.