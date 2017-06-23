В "Опоблоці" готові взяти Гужву на поруки

Депутати фракції «Опозиційний блок» готові взяти на поруки головного редактора видання «Страна.ua» Ігоря Гужву.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав у коментарі журналістам співголова фракції Олександр Вілкул.

Він відзначив, що Гужву, якщо чесно, бачив один раз у житті. Але вважає, що видання, яке він очолював, «одне з найчесніших і найкращих видань, які є сьогодні в Україні».

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«І те, що сьогодні відбувається, це наступ на свободу слова», - сказав Вілкул.

Він не виключає, що була провокація проти Гужви.

«Знаючи, скільки в нашій країні було підкинуто і наркотиків, і зброї, і грошей, і решта всього. Я допускаю, що це провокація», - сказав Вілкул.

За його словами, Гужва має бути на свободі, а справа його нехай розслідується. Вілкул сказав, що, крім нього, ще багато депутатів фракції, які готові взяти на поруки Гужву. На уточнююче запитання, скільки депутатів, Вілкул відповів: «Якщо буде необхідно, це буде велика кількість народних депутатів - скільки треба, стільки й буде з нашої фракції».

Як повідомляв УНІАН, Гужву затримали ввечері 22 червня після обшуків у редакції видання «Страна.ua».

На своїй сторінці у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко написав: «За матеріалами ДФС і прокуратури м.Києва затриманий Ігор Гужва, який вимагав та отримав 10 тис. дол. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на чинного політика». Луценко зазначив, що у слідства є відео- та аудіодокази.

Сам Гужва заявляє, що обшуки в редакції проводилися за сфальсифікованою справою.