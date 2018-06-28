Хорошковський: від прем'єрського улюбленця до «істоти з манікюром і педикюром»

Валерію Хорошковському вдалося всього за декілька місяців пройти шлях від прем`єрського улюбленця до «істоти з манікюром і педикюром», яка цинічно кидає людей в застінки СБУ. Схоже, в БЮТ недооцінили таланти Валерія Івановича, і тепер він перетворюється для прем`єра на серйозну проблему.

Хорошковський виявився хорошим прикладом справедливості прислів`я «Не суди по одежі — суди по розуму». Найметросексуальніший український політик виявився непоганим фахівцем в економічних питаннях, і, як виявилось, зовсім не випадково присутній у вищих ешелонах влади впродовж вже декількох років. Його послужний список може конкурувати з переліком місць роботи Арсенія Яценюка. Валерія Хорошковського у середині 90-х привів у велику політику його тезко і тодішній прем`єр Пустовойтенко, і з того часу «Містер Блендамед» поміняв чимало покровителів. Тим цікавіше зрозуміти, чим для нього є нинішня сутичка з Тимошенко - виконанням контракту ландскнехта чи принциповим протистоянням. Як мінімум, Валерій Іванович намагається не загубитися і за наступного Президента.

Слід зазначити, що всі попередні політики-противаги погано справлялися із завданням нейтралізації Тимошенко. Ані Раїса Богатирьова, ні Інна Богословська не змогли обіграти прем`єра навіть у локальних сутичках, не кажучи вже про здатність серйозно вплинути на рейтинг прем`єра. Як виявилось, Юлії Володимирівні потрібен зовсім інший подразник: доглянутий і багатий чоловік з досвідом роботи в політиці і адмініструванні. Нічого дивного: у великій політиці немає місця для сантиментів і джентльменського ставлення, занадто високі ставки.

Хорошковський став першою «ластівкою», яка залишила табір прем`єра, і сьогодні енергійно демонструє бойовий дух і чіпкість у боротьбі за спірний газ. Будемо відверті: переважна більшість громадян України поняття не має про те, в чому полягають секрети газових контрактів між «Газпромом» і «Нафтогазом України». У боротьбі, що зав`язалася між Хорошковським і Тимошенко велике значення має телевізійна картинка і інформованість, що припускає здатність бити по слабких місцях супротивника.

Хорошковський, судячи з енергійності його дій, не дарма просиджував дорогі штани в Державній митній службі, і зі специфікою розмитнення блакитного золота знайомий непогано. Поки це дозволяє СБУ чинити психологічний тиск на уряд. При цьому сам Валерій Іванович заявляє, що не збирається зупинятися в питанні розслідування справи про привласнення 11 мільярдів кубометрів газу. Корисно нагадати, що Хорошковський контролює телеканал «Інтер» і низку інших медіа-активів, які впливають на формування громадської думки. З одного боку, програма «Свобода на Інтері» перетворилася на телевізійний клуб «Анти-Юля», з іншого - масована пропагандистська атака майже за рік до президентських виборів здатна обвалити навіть рейтинг, який здається непорушним.

БЮТ проспав активізацію Хорошковського, і тепер юридична служба і піар-департамент «сердечників» вимушені мудрувати в протидії колишньому головному митникові. Хоча претензії до офіційного мільйонера у використанні чартеру для польоту до Європи виглядають несерйозно, були і вдаліші варіанти. Наприклад, недавні чутки про те, що Дмитро Фірташ (хороший знайомий і, можливо, діловий партнер Хорошковського) залишив Україну, приписували людям з оточення першого заступника голови СБУ. До того ж, важко пригадати ще випадок, коли одного з керівників спецслужб обшукували на митниці, так що Хорошковський увійшов в історію. При цьому норми законодавства дотримані, адже перший заступник голови СБУ не є особою недоторканою. Певно, це не останні неприємності, які депутати-бютівці намагатимуться організувати для свого недруга. Втім, добитися його зняття в нинішніх умовах практично неможливо. Підвищена активність навколо «газової справи» свідчить не лише про його підвищену значущість для прем`єрської команди. Крім того, беручкі юристи з команди Тимошенко дістали можливість продемонструвати власну кваліфікацію. У контексті прогнозів про те, що доля президентських виборів вирішуватиметься в судах, така проба сил не видається зайвою, а рішення Шевченківського суду, який двічі заборонив СБУ здійснювати слідчі дії з газових питань, виглядають показовими.

Логіка дій Тимошенко і її соратників зрозуміла - вони намагаються зім`яти супротивника і максимально локалізувати його активність. Але це рішення не виглядає оптимальним у нинішній ситуації. Навіть мінімальні успіхи Хорошковського негативно вплинуть на позиції глави уряду, та й швидкого вирішення долі 11 мільярдів кубів газу чекати не варто. У ситуації, що склалася, Кабінету Міністрів куди вигідніше було б реалізувати позитивну політику, демонструючи власні успіхи в інших сферах діяльності. Втім, поки це не вдається, і Тимошенко навіть обмежила свою участь у брифінгах і прес-конференціях, уникаючи незручних запитань.

Євген Магда