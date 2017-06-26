Порошенко обговорив з Макроном протидію російській агресії щодо України

Президент Петро Порошенко заявляє, що левова частина переговорів з президентом Франції була присвячена ситуації на Донбасі та протидії агресії РФ щодо України. Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив на спільній прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном сьогодні в Парижі.

Читайте такожПорошенко заговорив про підготовку "формули Макрона" в рамках "нормандського формату"«Левова частина наших переговорів була присвячена ситуації на сході нашої держави, протидії російської агресії проти суверенної та незалежної України і ситуації в Криму», - заявив він.

«Ми дуже ретельно обговорили всі обставини, визначили тактику наших дій на подальші декілька тижнів», - додав президент.