Порошенко сподівається, що ВР в недалекому майбутньому скасує депутатську недоторканність

Президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що Верховна Рада в недалекому майбутньому скасує депутатську недоторканність

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час урочистостей з нагоди Дня Конституції України сьогодні в Києві.

«Резонансні справи, рішучі кроки по боротьбі з корупцією, які зараз демонструють Генеральна прокуратура та Національне антикорупційне бюро, нагадують всім нам про такий анахронізм як депутатська недоторканність», - заявив він.

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Президент нагадав, що відповідні зміни до Конституції готові і вимагають політичної волі від народних депутатів – «раз і назавжди урівняти себе в правах з громадянами України, так само як ми зняли недоторканість з суддів».

«Сподіваюся, що народні обранці в недалекому майбутньому ухвалять відповідне рішення. Адже серед них немає, напевно, жодного, хто б не обіцяв скасування цієї недоторканності у свої виборчій програмі», - зауважив глава держави.