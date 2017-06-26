Порошенко у Франції вшанував пам'ять жертв Голодомору
Меморіальна дошка жертвам Голодомору була встановлена в Санлісі у 2008 році з нагоди естафети незгасимого вогню Голодомору, яка проходила 19 серпня 2008 року містами Франції.
Президент України Петро Порошенко сьогодні під час робочого візиту до Франціїї відвідав місто Санліс, де вшанував пам'ять жертв Голодомору в Україні 1932-33 років та поклав квіти до Меморіальної дошки.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.
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Меморіальна дошка жертвам Голодомору була встановлена в Санлісі у 2008 році з нагоди естафети незгасимого вогню Голодомору, яка проходила 19 серпня 2008 року містами Франції.
Дошка розташована на одній з історичних площ міста – площі давньоримських Арен (place des Arènes). Поруч було посаджено дерево магнолії.
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З цього часу, щороку у листопаді в рамках офіційних заходів з відзначення роковин Голодомору до пам’ятної дошки покладають квіти представники посольства України, української церкви та української громади за участі офіційних представників Франції. Вшановують невинних жертв Голодомору також щороку у травні з нагоди проведення Дня Анни Ярославни в Санлісі.
Монумент київській князівні, яка у 1051 взяла шлюб з королем Генріхом І і стала королевою Франції, знаходиться на тій самій площі, що й Меморіальна дошка жертвам Голодомору.