Порошенко у Франції вшанував пам'ять жертв Голодомору

Президент України Петро Порошенко сьогодні під час робочого візиту до Франціїї відвідав місто Санліс, де вшанував пам'ять жертв Голодомору в Україні 1932-33 років та поклав квіти до Меморіальної дошки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

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Меморіальна дошка жертвам Голодомору була встановлена в Санлісі у 2008 році з нагоди естафети незгасимого вогню Голодомору, яка проходила 19 серпня 2008 року містами Франції.

Дошка розташована на одній з історичних площ міста – площі давньоримських Арен (place des Arènes). Поруч було посаджено дерево магнолії.

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З цього часу, щороку у листопаді в рамках офіційних заходів з відзначення роковин Голодомору до пам’ятної дошки покладають квіти представники посольства України, української церкви та української громади за участі офіційних представників Франції. Вшановують невинних жертв Голодомору також щороку у травні з нагоди проведення Дня Анни Ярославни в Санлісі.

Монумент київській князівні, яка у 1051 взяла шлюб з королем Генріхом І і стала королевою Франції, знаходиться на тій самій площі, що й Меморіальна дошка жертвам Голодомору.