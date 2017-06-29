Суд пішов до нарадчої кімнати для рішення про заочне судове засідання у справі Януковича

Колегія Оболонського районного суду міста Києва пішла до нарадчої кімнати приймати рішення з приводу заочного судового засідання у справі екс-президента Віктора Януковича, обвинуваченого у державній зраді.

Читайте такожСьогодні Оболонський суд продовжить розгляд по суті справи Януковича (наживо)Як передає кореспондент УНІАН, захист Януковича звернувся з клопотанням запросити до суду свідків, які нібито можуть посвідчити про наявність небезпеки Януковича на території України.

Мова йде про колишніх співробітників Управління держохорони, які разом із Януковичем втікли з України наприкінці лютого 2014 року, а також пілота літака, на якому Янукович втік з території України.

Суд не задовольнив це клопотання, зазначивши, що адвокат Віталій Сердюк не дав доказів, що ці особи мають відповідні свідчення.

Також суд наголосив, що справа за заявою Януковича про нібито замах на нього наприкінці лютого 2014 року розслідується Генеральною прокуратурою.

Крім того, захист Януковича вчергове звернувся до суду з вимогою не розпочинати судове слідство без особистої участі Януковича.

Після цього суд пішов до нарадчої кімнати приймати рішення прокурорів про застосування спеціального судового розслідування (заочного).

Як повідомляв УНІАН, Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу.