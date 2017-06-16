Суд відхилив вимогу заочно судити Януковича за держзраду

Оболонський районний суд не підтримав вимогу військової прокуратури про заочний розгляд справи про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. Про це повідомив адвокат колишнього президента Віталій Сердюк, передає "Українська правда".

Читайте такожРозгляд по суті справи про держзраду Януковича суд призначив на 26 червняСуд підтримав звинувачувальний акт військової прокуратури, але визнав, що питання щодо спеціального судового провадження не може бути вирішено за клопотанням звинувачення на підставі неявки Януковича на судове засідання.

"Суд відмовив Генеральній прокуратурі у застосуванні заочної процедури судового розгляду стосовно Віктора Януковича", – сказав він після підготовчого засідання Оболонського райсуду Києва, і додав, що захист це рішення цілком підтримує.

На запитання, чи буде відеозв'язок із Януковичем під час наступного засідання суду, Сердюк сказав, що захист буде просити про таку можливість. "Він (Янукович) очікує на таке рішення суду і бажає як надати докази щодо обставин, які відбувалися у 2014 році, так і бажає особисто взяти участь у допиті цілої низки свідків з числа чинного керівництва держави", – заявив адвокат.

Якщо на наступне засідання Янукович не з'явиться, ймовірно, тоді суд перейде до заочного розгляду.