Обвинувачення направить Януковичу офіційну повістку до Оболонського райсуду

Обвинувачення направить екс-президенту Віктору Януковичу офіційну повістку до Оболонського районного суду Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це після завершення сьогоднішнього судового засідання повідомив журналістам прокурор Генеральної прокуратури Руслан Кравченко.

“Ми чекаємо приїзду Януковича, тому що він буде знову офіційно викликаний до суду, а якщо він не прибуде, то позиція обвинувачення буде такою ж, як і сьогодні: ми будемо клопотати про призначення спеціального судового провадження”, - сказав Кравченко.

Окрім того, за словами Кравченка, обвинувачення не погоджується із сьогоднішнім рішенням суду про перенесення розгляду справи через те, що Янукович лише один раз, на думку суду, не з'явився на судове засідання.

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На думку обвинувачення, насправді Янукович не з'являвся набагато більше разів на офіційні виклики під час досудового слідства і на стадії судового слідства.

“Суд вирішив перенести засідання, оскільки для прийняття рішення щодо здійснення спеціального судового провадження необхідна повторність нез'явлення обвинувачуваного. Але ми вважаємо, що повторність нез'явлення Януковича вже є: понад 5 разів він викликався до слідчого на досудовому розслідуванні, а також більше 5 разів викликався Оболонським районним судом. Тому ми вважаємо, що повторність нез'явлення вже є. Ми не згодні із судом, але поважаємо його думку”, - зауважив прокурор.

Разом з тим, Кравченко вкотре розкритикував заяви сторони захисту Януковича про те, що для участі його в суді у режимі відеоконференції необхідно подати офіційний запит у рамках міжнародної правової допомоги до РФ.

“Янукович обвинувачується по тих злочинах, де є він є посібником Російської Федерації, російської влади, щодо здійснення агресивної війни проти нашої держави. І суд прийняв рішення, що не можна направляти запит до тієї країни, яка веде агресивну війну проти нашої держави. Це все рівно, що під час Другої світової війни Сталін направив би Гітлеру запит про надання коду до шифрувальної машини “Енігма”, - наголосив прокурор.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 червня, Оболонський райсуд Києва оголосив перерву до 29 червня в розгляді по суті справи про державну зраду Януковича.

На засіданні суду адвокати Януковича виступили проти клопотання прокурорів про застосування спеціального судового провадження (заочного провадження) у справі.

Після цього суд переніс засідання на 29 червня у зв'язку з тим, що Кримінальний процесуальний кодекс вимагає двох неявок обвинувачуваного без поважної причини у суд для того, щоб суд міг прийняти рішення про застосування спеціального судового розгляду, а оскільки має місце лише одна неявка Януковича без поважної причини на засідання, то в суді оголошено перерву.

Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.