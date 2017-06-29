Турчинов пояснив, як Україною ширилася масштабна хакерська атака

Секретар Ради національної безпеки в оборони України Олександр Турчинов наголошує, що масштабна кібератака на сайти українських установ є складовою гібридної війни РФ проти України.

Як повідомили в прес-службі РНБО, про це Турчинов сказав під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки.

Зокрема, зазначається, що під час засідання було проаналізовано останню найпотужнішу кібератаку на інформаційні системи підприємств та відомств України, яка розпочалась 27 червня. Окремо було обговорено ефективність запровадження протоколу швидкого реагування та взаємодії між Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України, СБУ та кіберполіції під час протидії кіберагресії.

Читайте такожФахівець з інформбезпеки попередив, що Україна може зазнати нової потужної хакерської атаки

Турчинов заявив, що одним з механізмів розповсюдження небезпечного комп'ютерного вірусу була система оновлення програмного забезпечення бухгалтерської звітності та документообігу.

"Розповсюдження цього комп'ютерного вірусу та аналіз зламу інформаційних систем дає нам змогу говорити, що це складова гібридної війни, яку веде проти нас РФ", - наголосив секретар РНБО.

За словами Турчинова, вже можна говорити, як розповсюджувалась кібератака: "У першу чергу, це відбувалось за рахунок системи оновлення програмного забезпечення бухгалтерської звітності та документообігу. Також був задіяний хостинг-майданчик одного із інтернет-провайдерів, до якого вже були питання у СБУ щодо співпраці з російськими спецслужбами".

"Водночас активно використовувались системи "сірого інтернету", зокрема, можливості VPN, ТОR тощо, які активно рекламуються на російських соціальних ресурсах, доступ до яких було заборонено рішенням РНБО", - наголосив Турчинов.