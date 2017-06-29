СБУ: встановлені механізми розповсюдження вірусу Petya.A та алгоритми його роботи

Служба безпеки України спільно з іноземними партнерами продовжує роботу з локалізації розповсюдження шкідливого програмного забезпечення PetyaA.

Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

«У зв’язку із розповсюдженням в Інтернеті шкідливого програмного продукту PetyaA, для відпрацювання шляхів його локалізації та координації дій з пошуку зловмисників, Ситуаційним центром забезпечення кібербезпеки Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України організовано взаємодію з партнерськими правоохоронними органами, спеціальними службами іноземних країн та міжнародними організаціями, що спеціалізуються на кібернетичній безпеці», – повідомили в СБУ.

Зазначається, що спеціалісти СБУ у взаємодії з фахівцями ФБР США, НСА Великобританії, Європолу, а також провідних кібербезпекових інституцій, проводять скоординовані спільні заходи з локалізації розповсюдження шкідливого програмного забезпечення PetyaA, остаточного з’ясування методів реалізації цієї акції кібертероризму, встановлення джерел атаки, її виконавців, організаторів і замовників.

«Наразі встановлено механізми розповсюдження вірусної програми, її активізації та алгоритми роботи. Водночас проводиться робота з пошуку можливостей розшифрування даних, що втратили власники та напрацьовуються рекомендації для припинення поширення вірусу, нейтралізації інших негативних наслідків цієї надзвичайної події», – додали в Службі безпеки.

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Як повідомляв УНІАН, 27 червня найбільшої хакерської атаки, яка поширює вірус Petya.A, блокує роботу комп'ютерних систем, зазнали українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, українські медіа і ряд інших великих підприємств.

Всього, за даними Нацполіції, за останні дві доби 1508 юридичних і фізичних осіб вже подали скарги в кіберполіцію про блокування комп'ютерів вірусом Petya.A., який шифрує дані на комп'ютері та вимагає викуп. Фахівці з комп'ютерної безпеки радять нічого не платити - ніяких ключів після виплати грошей власники уражених комп'ютерів не отримують.

Разом з тим голова Глобальної програми Організації Об'єднаних Націй з кіберзлочинності Ніл Уолш заявив, що слідчі досі не можуть встановити ініціаторів останньої глобальної кібератаки, але стратегія нападників вказує, що гроші не були основним мотивом їхніх дій.

У СБУ вважають, що атака вірусу-здирника, яка масово заразила комп'ютери українських компаній, може бути організована з Росії або з територій на Донбасі, які контролюють сепаратисти.