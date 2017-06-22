Яндекс.Карти обійшли блокування в Україні: додаток відкривається через мобільний інтернет

11:01, 22 червня 2017
Наука та IT
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Карти і пробки знову працюють в мережах "Київстар", Lifecell, Vodafone.

Ілюстрація REUTERS

Додаток Яндекс.Карти обійшов блокування і відновив роботу в мережах українських мобільних операторів. Яндекс.Пробками і картами можна користуватися через мобільний інтернет операторів "Київстар", Lifecell, Vodafone, оновивши додаток до останньої версії.

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Яндекс-карти в мережі Лайф / скріншот
Яндекс-карти в мережі Київстар / скріншот

21 червня заборонена в Україні російська соцмережа Одноклассники заявила, що придумала, як обійти блокування в Україні. ОК оновили мобільний додаток, який обходить заборону, і розіслали повідомлення користувачам соцмережі.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня президент підписав указ, який ґрунтується на рішенні РНБО і накладає санкції на ряд російських IT-компаній, в тому числі розробників програмного забезпечення. Також цей указ зобов'язує всіх провайдерів заблокувати доступ до ряду російських інтернет-сервісів, включаючи Яндекс, Вконтакте, Однокласники.

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Новина в сюжеті: Блокування в Україні ВКонтакте і Одноклассников
Теги: #Яндекс.Карти в Україні#яндекс.пробки