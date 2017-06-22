Яндекс.Карти обійшли блокування в Україні: додаток відкривається через мобільний інтернет

Додаток Яндекс.Карти обійшов блокування і відновив роботу в мережах українських мобільних операторів. Яндекс.Пробками і картами можна користуватися через мобільний інтернет операторів "Київстар", Lifecell, Vodafone, оновивши додаток до останньої версії.

Читайте такожПід забороною: як російські ресурси втрачають український трафік (інфографіка)Через браузер сервіси Яндекса, як і раніше, не працюють.

21 червня заборонена в Україні російська соцмережа Одноклассники заявила, що придумала, як обійти блокування в Україні. ОК оновили мобільний додаток, який обходить заборону, і розіслали повідомлення користувачам соцмережі.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня президент підписав указ, який ґрунтується на рішенні РНБО і накладає санкції на ряд російських IT-компаній, в тому числі розробників програмного забезпечення. Також цей указ зобов'язує всіх провайдерів заблокувати доступ до ряду російських інтернет-сервісів, включаючи Яндекс, Вконтакте, Однокласники.