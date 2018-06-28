Віхи тижня: Україна у пошуках симпатій МВФ, наставник Литвин і «файне місто Тернопіль»

Українські можновладці продовжують боротьбу за другий транш кредиту від МВФ. Леонід Кучма пригрозив особистою участю в президентській кампанії. Володимир Литвин наставляв політиків на шлях істинний. Тернопіль вийшов в політичному плані з тіні Львова. Судья-колядник Ігор Зварич опинився за гратами. Леоніду Черновецькому запропонували пройти психіатричну експертизу.

Прагнення одержати нову порцію фінансування від Міжнародного валютного фонду залишається для української влади єдиною помітною антикризовою дією. Розуміючи, що без додаткових кількох мільярдів доларів доведеться скрутно, уряд Тимошенко навіть погодився відмінити статті Державного бюджету, які передбачають участь Кабміну в ухваленні рішення про рефінансування комерційних банків. Це рішення помітно підбадьорило Віктора Ющенка - Президент висловив упевненість у стійкості вітчизняної банківської системи і заявив про значну недооцінку гривні. Правда, конкретні показники валютного курсу глава держави вважав за краще не згадувати.

У відносинах з Юлією Тимошенко Ющенко перейшов до позиційних боїв, і цю тактику не зміг похитнути навіть знущальний обшук Валерія Хорошковського на митниці в «Борисполі». Складно сказати, з якими відчуттями митники оглядали багаж свого вчорашнього шефа на вимогу депутата від БЮТ, але сам Валерій Іванович упевнений, що замовницею принизливої процедури є Тимошенко. Президентська сторона відповіла асиметрично, добившись таки проведення дострокових виборів до Тернопільської обласної ради. Ющенко, який побував в обласному центрі напередодні дня голосування, підкреслив, що ніхто не має позбавляти громадян права вибирати собі владу.

Розвиток подій у Тернополі вже дозволив багатьом політикам заявити про повторення «мукачівського сценарію» 2004 року. Схоже, доля правди в таких порівняннях присутня, але важливіше інше: БЮТ, який вирішив в останню мить відмовитися від участі у «фарсі Балоги» не був знятий з виборів. «Сердечникам» доведеться або випити до дна чашу приниження мінімальним результатом, або проявляти себе у справі боротьби за відміну результатів голосування. Поки «на амбразуру» кинуто Олександра Турчинова, який дав зрозуміти, що будь-який результат у Тернополі буде на руку Банковій. Схоже, найближчим часом ми станемо свідками розгортання соратниками Юлії Володимирівни інформаційної панорами «Вся країна воює проти БЮТ». Пам`ятається, подібне вже було, тільки з іншою партією.

Що стосується Банкової, то Віктор Балога, наприклад, встиг виступити за проведення дострокових виборів у Києві. Практично одночасно парламентська комісія висловилася за проведення психіатричної експертизи Черновецького, що відповідає сподіванням багатьох киян, але є незаконним. Що стосується Балоги, то Віктор Іванович, ймовірно, не встиг придбати книги Леоніда Черновецького і диск з піснями у виконанні столичного мера, тому і не проникся райдужними настроями. У шефа президентського секретаріату свої резони - заточити адміністративний ресурс під майбутню виборчу кампанію, адже всі знають, що революції і перевороти здійснюються в столицях. До речі, експерти вважають, що політична кар`єра київського мера не закінчиться навіть у разі відставки - надто вже значний фінансовий ресурс акумулювала його команда.

Намагається привернути до себе увагу Володимир Литвин. Цікава особливість: як тільки поновлюються переговори БЮТ і Партії регіонів про спільне голосування за конституційні зміни, Володимир Михайлович намагається нагадати про себе. Мабуть, розуміє, що гіпотетичному альянсу двох фракцій-гігантів знадобиться не слухняний спікер, а свій, власний. Тому голова Верховної Ради щосили закликає колег-законодавців і політиків нормально попрацювати, продемонструвавши співгромадянам свою здатність до антикризових дій. Слова правильні, а ось аудиторія не та: всім зрозуміло, що вибрані за закритими списками парламентарії годяться для натиснення кнопок і виконання штурмових функцій, але в рутинній законотворчості не надто сильні. З переходом до виборів за відкритими списками згоден і Віктор Янукович, але у нього є невелике уточнення: лідер Партії регіонів виступає за проведення восени 2009 року дострокових президентських і парламентських виборів. Мабуть, Віктор Федорович серйозно переживає за стійкість свого рейтингу.

Зате Леонід Кучма показово пустує. Другий президент з серйозною міною пообіцяв балотуватися на дострокових виборах глави держави, згодом пояснивши, що вирішив самовіддано виступити в ролі каталізатора об`єднання Ющенка і Тимошенко. Дарма стараєтеся, Леоніде Даниловичу - Віктора Андрійовича і Юлію Володимирівну вже ніщо не зможе возз`єднати. Вони так красиво топчуть спільні досягнення, що закрадається сумнів, чи не одержали Президент і прем`єр замовлення на дискредитацію «помаранчевої революції»?

Найвідомішого суддю в Україні, Ігоря Зварича, знайшли живим і неушкодженим. Тепер зацікавлені особи в передчутті, наскільки відвертим зі слідчими виявиться колишній голова Львівського апеляційного суду, який «наколядував» на робочому місці мішки гривень і доларів. Не виключено, що свідчення Зварича стануть одним з чинників у передвиборчих перегонах, у які вже вступила наша країна.

Євген Магда