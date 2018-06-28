Віхи тижня: Україна у пошуках симпатій МВФ, наставник Литвин і «файне місто Тернопіль»
Кучма пригрозив особистою участю в президентській кампанії. Суддя-колядник Зварич опинився за гратами. Черновецькому запропонували пройти психіатричну експертизу...
Українські можновладці продовжують боротьбу за другий транш кредиту від МВФ. Леонід Кучма пригрозив особистою участю в президентській кампанії. Володимир Литвин наставляв політиків на шлях істинний. Тернопіль вийшов в політичному плані з тіні Львова. Судья-колядник Ігор Зварич опинився за гратами. Леоніду Черновецькому запропонували пройти психіатричну експертизу.
|Ющенко, Тимошенко
У відносинах з Юлією Тимошенко Ющенко перейшов до позиційних боїв, і цю тактику не зміг похитнути навіть знущальний обшук Валерія Хорошковського на митниці в «Борисполі». Складно сказати, з якими відчуттями митники оглядали багаж свого вчорашнього шефа на вимогу депутата від БЮТ, але сам Валерій Іванович упевнений, що замовницею принизливої процедури є Тимошенко. Президентська сторона відповіла асиметрично, добившись таки проведення дострокових виборів до Тернопільської обласної ради. Ющенко, який побував в обласному центрі напередодні дня голосування, підкреслив, що ніхто не має позбавляти громадян права вибирати собі владу.
Розвиток подій у Тернополі вже дозволив багатьом політикам заявити про повторення «мукачівського сценарію» 2004 року. Схоже, доля правди в таких порівняннях присутня, але важливіше інше: БЮТ, який вирішив в останню мить відмовитися від участі у «фарсі Балоги» не був знятий з виборів. «Сердечникам» доведеться або випити до дна чашу приниження мінімальним результатом, або проявляти себе у справі боротьби за відміну результатів голосування. Поки «на амбразуру» кинуто Олександра Турчинова, який дав зрозуміти, що будь-який результат у Тернополі буде на руку Банковій. Схоже, найближчим часом ми станемо свідками розгортання соратниками Юлії Володимирівни інформаційної панорами «Вся країна воює проти БЮТ». Пам`ятається, подібне вже було, тільки з іншою партією.
Що стосується Банкової, то Віктор Балога, наприклад, встиг виступити за проведення дострокових виборів у Києві. Практично одночасно парламентська комісія висловилася за проведення психіатричної експертизи Черновецького, що відповідає сподіванням багатьох киян, але є незаконним. Що стосується Балоги, то Віктор Іванович, ймовірно, не встиг придбати книги Леоніда Черновецького і диск з піснями у виконанні столичного мера, тому і не проникся райдужними настроями. У шефа президентського секретаріату свої резони - заточити адміністративний ресурс під майбутню виборчу кампанію, адже всі знають, що революції і перевороти здійснюються в столицях. До речі, експерти вважають, що політична кар`єра київського мера не закінчиться навіть у разі відставки - надто вже значний фінансовий ресурс акумулювала його команда.
|Володимир Литвин
|Леонід Кучма
|Ігорь Зварич
Євген Магда