Регламентний комітет розпочав розгляд подання генпрокурора на депутата Дейдея

Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради почав розгляд подання "Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Дейдея Євгена Сергійовича".

Читайте такожЛуценко вніс до Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності депутата ДейдеяЯк передає кореспондент УНІАН, у засіданні беруть участь генеральний прокурор Юрій Луценко та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. Крім того, на засіданні також присутній і сам Дейдей.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Дейдея (фракція "Народного фронту").

«Вніс подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Є.Дейдея, в діях якого вбачаються ознаки незаконного збагачення на суму 6,1 млн грн», - заявив тоді Луценко.

Також 21 червня очільник ГПУ направив до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата від Радикальної партії Андрія Лозового (в діях якого вбачаються ознаки ухилення від сплати податків в розмірі 1,846 млн грн) і депутата Олеся Довгого (група "Воля народу"), якого підозрюють у причетності до незаконного виділення земельних ділянок у Києві у 2007-2009 роках.

Крім того, ГПУ просить парламент зняти недоторканність з Борислава Розенблата, в діях якого вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва на загальну суму $280 тис., і Максима Полякова, в діях якого вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва. Поляков та Розенблат підозрюються в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину.

Вже 29 червня, генпрокурор вніс до парламенту подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна.

В його діях вбачаються ознаки «умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок в Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн».