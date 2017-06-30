Подання на Добкіна можуть розглянути наступного пленарного тижня

Подання на народного депутата України Михайла Добкіна надійшло до регламентного комітету ВР і його може бути розглянуто наступного пленарного тижня (10-14 липня)

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив заступник голови регламентного комітету Павло Пинзеник.

«До комітету надійшли всі шість подань до комітету. Щодо 5 фігурантів-народних депутатів України, вже сплановані засідання комітету на наступному тижні – з понеділка по п’ятницю. Що стосується останнього шостого подання, то з чисто технічних та регламентних міркувань розглянути його на наступному тижні – на тижні роботи в комітетах не вбачається можливим, але абсолютно не виключено, що питання про подання щодо народного депутата Добкіна може бути розглянуто комітетом через тиждень – на наступному тижні роботи у пленарному режимі», - повідоми він.

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Як повідомляв УНІАН, прес-секретар генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган очікує на розгляд комітетом ВР подання на Добкіна 3-7 липня.

За даними генпрокурора, в діях Добкіна вбачаються ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок у Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Сарган на своїй сторінці у Facebook зазначила, що «внаслідок протиправних дій Добкіна, скоєних ним за попередньою змовою групою осіб, із власності територіальної громади міста Харкова незаконно вибули земельні ділянки загальною площею 61,2244 га, чим територіальній громаді м. Харкова завдано збитків у розмірі 178 млн 624 тис. 598 грн, що є тяжкими наслідками.