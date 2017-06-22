Комітет Ради до кінця сесії може розглянути зняття недоторканності з 5 нардепів

Перший заступник голови комітету ВР України з питань регламенту та організації роботи ВР Павло Пинзеник вважає, що ВР до завершення цієї сесії може розглянути подання щодо зняття недоторканності з п'яти народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.

Він зазначив, що час “дозволяє розглянути подання і на цій сесії”. При цьому нагадав, що на даний час до комітету ще не надійшли подання на цих 5 народних депутатів.

Він зазначив, що відповідно до регламенту комітету в 20-денний термін має розглянути дане питання.

Він нагадав, що 5 днів дається “фігурантам цих подань для того, щоб надати відповідні пояснення”.

“Грубо кажучи наступний тиждень піде на одержання відповідних пояснень, збір матеріалів, а тоді ми сплануємо нашу роботу і в межах 20-денного терміну я думаю як завжди успішно свою роботу виконаємо”.

На запитання журналістів, чи можливий прискорений розгляд цих подань одразу в сесійній залі, Пинзеник нагадав, що парламент один раз пішов таким шляхом щодо народного депутата України Ігоря Мосійчука і рішенням Вищого адміністративного суду України парламентська постанова була скасована.

Він сподівається, що та ситуація стала “хорошою прививкою” і тепер все робитиметься в межах закону.

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Як повідомляв УНІАН, вчора генеральний прокурор Юрій Луценко направив до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата від Радикальної партії Лозового, (в діях якого вбачаються ознаки ухилення від сплати податків в розмірі 1,846 млн грн), та депутата Олеся Довгого (група "Воля народу"), якого підозрюють у причетності до незаконного виділення земельних ділянок у Києві у 2007-2009 роках.

Також Генпрокуратура направила до ВР подання на Дейдея, «в діях якого вбачаються ознаки незаконного збагачення на суму 6,1 млн грн».

Крім того, відомство просить ВР зняти недоторканність з Розенблата, «в діях якого вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва на загальну суму 280 тис. дол.» та Полякова, «в діях якого вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва». Поляков і Розенблат підозрюються в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що вже направив подання до регламентного комітету парламенту.