Регламентний комітет не підтримав подання ГПУ про притягнення Дейдея до кримінальної відповідальності

Регламентний комітет Верховної Ради вважає необґрунтованим подання генерального прокурора Юрія Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Євгена Дейдея. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання комітету повідомив заступник голови комітету Павло Пинзеник.

Читайте такожУ справі Дейдея йдеться про незаконне збагачення на кілька мільйонів, його дружині позику не надавали - ГПУ«Комітет вважає, що подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Дейдея Євгена, підтримане та внесене до ВР генеральним прокурором Юрієм Луценко від 21 червня 2017 року, є недостатньо обґрунтованим, вмотивованим та не містить конкретних фактів. Висновки слідства ґрунтуються на припущеннях, а законність одержання доказів є сумнівною, що не може підтверджувати факти вчинення Дейдеєм кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 168-2 Кримінального кодексу», - заявив Пинзеник.

За таке рішення комітету проголосувала більшість присутніх на засіданні.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Дейдея (фракція "Народного фронту"), в діях якого вбачаються ознаки незаконного збагачення на суму 6,1 млн грн.

Генпрокурор також зазначив, що у слідства є аудіофайли, якими "спростовується запис у декларації Дейдея про нібито отриманому його дружиною позику на 3,5 млн грн від громадянина Лінчевського".