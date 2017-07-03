Луценко звинуватив регламентний комітет ВР у покриванні обвинувачених нардепів

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає, що Регламентний комітет Верховної Ради намагається навмисно покривати народних депутатів, відмовляючи Генпрокуратурі у задоволенні клопотань про зняття недоторканності з нардепів.

Про це Луценко сказав сьогодні журналістам, коментуючи рішення комітету, яким Генпрокуратурі відмовлено у задоволенні клопотання винести на розгляд до сесійної зали питання про зняття депутатської недоторканності з депутата Євгена Дейдея.

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"Комітет сьогодні своїм рішенням явно покриває народного депутата від того, щоб він відповідав... Усі виводи з-під удару "своїх", незалежно від партійної приналежності, є неприпустимими, якщо ми хочемо будувати європейську державу", - сказав Луценко.

За його словами, завтрашній розгляд подання Генпрокуратури щодо іншого народного депутата покаже, чи є у Регламентному комітеті тенденція "покривати своїх".

Водночас Луценко зазначив, що прокуратура продовжить слідчі дії щодо Дейдея і повторно внесе подання до профільного комітету.

При цьому генпрокурор запевнив, що у відомства, яке він очолює, "жодних полювань за парламентаріями немає".

Як додає Українська правда, після засідання генпрокурор Юрій Луценко звернувся до Пинзеника із риторичним питанням: "Тобі не соромно?"

Голова ГПУ пояснив, що своїм рішенням комітет не відхилив подання Генпрокуратури, а відправив його назад до слідчого органу.

"Щоб не допустити розгляду цього питання в сесійній залі Верховної Ради", - заявив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Дейдея (фракція "Народного фронту"), в діях якого вбачаються ознаки незаконного збагачення на суму 6,1 млн грн.

Генпрокурор також зазначив, що у слідства є аудіофайли, якими "спростовується запис у декларації Дейдея про нібито отриманому його дружиною позику на 3,5 млн грн від громадянина Лінчевського".