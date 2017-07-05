Турчинов і Мінгареллі обговорили законопроекти про реінтеграцію Донбасу та нацбезпеку

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов і голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі обговорили підготовлені апаратом РНБО законопроекти про реінтеграцію Донбасу та національну безпеку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, співрозмовники обговорили особливості проектів Законів "Про національну безпеку України" та "Про особливості державної політики з відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької та Луганської областей", підготовлені апаратом РНБО.

Турчинов наголосив, що, незважаючи на гібридну війну, яку веде проти України Росія, "ми не зупиняємо процес зміцнення нашої обороноздатності та реформування сектору безпеки і оборони України відповідно до стандартів НАТО".

Нагадаємо, наступного тижня може відбутися засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому розглядатиметься повний текст законопроекту про реінтеграцію Донбасу.

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Турчинов нещодавно заявив, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ. За його словами, необхідно не просто визнати окремі райони Луганської і Донецької областей окупованими Росією, а й чітко на законодавчому рівні визначити засади державної політики щодо їхнього визволення. Для цього, вважає Турчинов, необхідна нова ефективна технологія захисту України від агресора. Вона може передбачати надання президенту права використовувати Збройні сили України й інші військові формування проти агресії РФ. Крім того, секретар РНБО виступив за створення оперативного штабу з широкими повноваженнями для комплексного управління ЗСУ, усіма силовими структурами, зокрема й військово-цивільними адміністраціями.

14 червня президент Петро Порошенко наголосив, що Україна залишиться беззахисною в разі скасування АТО і ненадання військовим права адекватно діяти. «Якщо ми скасуємо АТО і водночас не надамо військовим право діяти адекватно в умовах агресії - залишимо Україну беззахисною», - сказав Порошенко.

20 червня Порошенко за результатами переговорів з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні заявив, що законопроект про реінтеграцію Донбасу буде представлений міжнародним партнерам України.