Суд призначив Януковичу у справі про держзраду безоплатного адвоката

Колегія суддів Оболонського районного суду Києва задовольнила клопотання обвинувачення про призначення колишньому президенту Віктору Януковичу у справі про державну зраду адвоката за державний рахунок із центру безоплатної вторинної правової допомоги. Таке рішення оголосив головуючий у справі суддя Владислав Дев'ятко.

Читайте такожЯнукович подав до прокуратури заяву про "держпереворот"«Суд ухвалив прийняти відмову обвинувачуваного Януковича від захисників. Доручити Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві призначити адвоката для здійснення захисту обвинувачуваного Януковича та забезпечити його (адвоката) явку на засідання, яке відбудеться 12 липня о 10.00 в Оболонському районному суді Києва. Ухвала суду оскарженню не підлягає», - йдеться в ухвалі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 липня, адвокати колишнього президента Віталій Сердюк і Ігор Федоренко заявили про вихід із судового процесу у справі про держзраду. Через це прокурори звернулися до суду з клопотанням призначити Януковичу державного адвоката.

Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу.