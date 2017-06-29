Суд встановив порядок розгляду справи про держзраду Януковича

Сьогодні на засіданні Оболонського районного суду Києва сторона обвинувачення завершила оголошувати обвинувальний акт, а суд встановив порядок розгляду справи по суті. Як передає кореспондент УНІАН, на наступному судовому засіданні у справі Януковича суд вивчить письмові докази захисту та обвинувачення.

Читайте такожОбвинувальний акт: Янукович написав Путіну листа з закликом ввести війська в УкраїнуПісля того, як прокурори зачитали обвинувальний акт, захисники звернулися з клопотанням про роз'яснення їм суті обвинувачення Януковича. Зокрема, адвокат Віталій Сердюк заявив, що на його думку, обвинувальний акт не стосується Януковича, оскільки, за його словами, у першій частині там містяться політичні лозунги, у другій - цитується законодавство України та міжнародно-правові акти, а у третій - опис подій у Криму у лютому-березні 2014 року.

Сердюк додав, що між цими частинами немає причинно-наслідкового зв'язку і тому просить суд роз'яснити суть звинувачення. Також він додав, що захист просить у прокурорів відповісти на запитання, чи вважають вони Януковича президентом України станом на 1 березня 2014 року, оскільки 22 лютого він, за версією обвинувачення, самоусунувся від виконання обов'язків президента.

У свою чергу суд зауважив, що роз'яснювати обвинувачення суд може лише самому обвинувачуваному, так само як роз'яснювати права і обов'язки, поставити питання про визнання обвинувачуваним своєї вини та безпосередньо обвинувачуваному суд ставить питання, чи хоче він давати покази. А оскільки обвинувачуваний Янукович не з'явився до суду, то роз'яснювати суть обвинувачення немає кому.

Разом з тим суд зауважив, що якщо Янукович з'явиться на судове засідання, то обвинувальний акт буде зачитаний знову і справу почнуть слухати від початку.

Окрім того, суд сьогодні установив порядок розгляду справи. Сторона обвинувачення просила спочатку допитати свідків, вивчити докази з боку обвинувачення. Потім те саме з боку захисту, а потім допитати обвинувачуваного у разі його явки в суд.

Судді, порадившись на місці, ухвалили спочатку вивчити письмові докази обвинувачення і захисту (в тому числі і відеоматеріали). Для цього суд зобов'язав до 5 липня обидві сторони надати суду письмові докази для вивчення. Після того як ці докази будуть проаналізовані в суді, суд визначиться щодо обсягу свідків захисту та звинувачення. У зв'язку з цим суд попросив сторони провадження надати клопотання про залучення свідків.

Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу.