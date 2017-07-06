Адвокати Януковича виходять із судового процесу

Адвокати колишнього президента Віктора Януковича Віталій Сердюк і Ігор Федоренко виходять із судового процесу в Оболонському районному суді Києва. Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили біля будівлі суду.

Адвокати зазначили, що сьогодні вже не будуть брати участь у судовому засіданні, оскільки Янукович написав заяву про те, що відмовляється від їхніх послуг, і вони також написали відповідну заяву.

Адвокати повідомили, що Янукович прийняв це рішення після попереднього засідання суду минулого четверга після того як, за словами адвокатів, їм було відмовлено в участі Януковича у судовому процесі та долученні до процесу ряду свідків.

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“Були прийняті ключові антиправові неправосудні рішення про відмову допиту свідків у суді. Вони були про відмову участі Яунковича у процесі”, - сказав Сердюк.

Також адвокати не виключають, що у зв'язку з їх виходом з процесу суд може прийняти рішення про надання Януковичу адвокатів із центру безоплатної правової допомоги.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.

*** Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.