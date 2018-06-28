Черновецький роздягнувся, щоб довести своє психічне здоров’я (фоторепортаж)

Сьогодні зранку київський мер Леонід Черновецький, старанно втягуючи живіт, демонстрував журналістам своє абсолютне здоров’я – як фізичне, так і... психічне.

Причому судячи з кількості мерських нагадувань саме про другий аспект демонстрації на одиницю “рекламного” часу, столичний очільник не був до кінця упевнений у тому, що обрав адекватний спосіб довести, що стан його психіки не вимагає негайної ізоляції у палаті з м’якими стінами.

А деякі висловлювання мера й взагалі наводили на думку, що загальновідомий вислів “в здоровом теле – здоровый дух” у даному випадку є деяким перебільшенням...

Скажімо, погроза мера звернутися до “всіх послів усіх демократичних країн, не лише Європи, лідерів партій, Президента України, прем`єр-міністра”, до “видатних політичних діячів”, включаючи Віктора Януковича, Володимира Литвина та Петра Симоненка, та плани розказати у парламентах Москви, Ленінграда та з незрозумілої причини... ще й Самари, що “на Україну насувається фашизм, тоталітаризм”. Це з приводу того, що на думку Черновецького, сьогодні Україна йде до того, що будь-який політичний лідер, не лише мер, може бути підданий «принизливій процедурі (мається на увазі рішення спеціальної комісії ВР з питань розслідування діяльності міської влади Києва про “призначення” психіатричної експертизи Черновецькому, яке з точки зору закону абсолютно неможливо виконати примусово – ред.), і доведений до самогубства».

Нічого не нагадує?

"С уваженьем, дата, подпись.

Отвечайте нам, а то,

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Також для людини, яка всерйоз сподівається “полосканням” власного тіла у басейні “змити з України весь бруд, який на неї виливають політики”, скарга на те, що “перебувати поряд з психічно хворими людьми неможливо жодного дня, жодної години, жодної хвилини” виглядає як спроба, вибачте, недобросовісної конкуренції.

Залишається сподіватися, що хоч “група підтримки” у складі 20 пенсіонерок отримала задоволення, спостерігаючи, як майже 60-річне тіло, що (зауважимо заради справедливості) досить непогано збереглося для свого віку, пробігло 400 метрів, підтягнулося на турніку 15 разів і пропливло 50 метрів у басейні.

На жаль, решті це не дуже допомогло повірити у те, що Черновецький - «абсолютно здоровий, адекватний. Я логічно мислю, філософськи. Я кандидат наук, колишній проректор з науки Київського державного університету. Я блискуче володію собою, своєю мовою». Скажімо, останнє твердження навіть спростувань не потребує. Мерові достатньо лише відкрити рота...

Олена Перегуда

Фото Сергія Світлицького / УНІАН