Спецпредставник США по Україні спробує допомогти досягненню миру на сході - Тіллерсон

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон наголошує, що новопризначений спеціальний представник США щодо переговорів по Україні спробує допомогти досягненню миру на сході країни.

Про це йдеться у заяві на сайті Держдепартаменту США.

Зокрема, у повідомленні сказано, що Тіллерсон сьогодні оголосив про призначення посла Курта Волкера на посаду спеціального представника США з метою ведення переговорів щодо ситуації в Україні.

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Як зазначається, він візьме на себе відповідальність з метою підтримки зусиль США щодо досягнення цілей, визначених у Мінських угодах.

У Держдепартаменті повідомили, що Волкер 9 липня супроводжуватиме Тіллерсона під час його візиту до Києва.

Разом з тим, як очікується, він продовжить проводити регулярні зустрічі з представниками України та представниками інших членів "нормандського формату" - Росії, Франції та Німеччини.

"Величезний досвід Курта робить його надзвичайно компетентним, щоби зрушити цей конфлікт в напрямку миру", - наголосив Тіллерсон.

"Сполучені Штати і надалі залишаються повністю налаштованими на досягнення завдань Мінських угод, і я цілком довіряю Курту продовжувати наші зусилля щодо встановлення миру в Україні", - заявив Тіллерсон.

Довідка. Волкер був кар'єрним дипломатом, який обіймав посаду постійного представника США при НАТО під час президентства республіканця Джорджа Буша-молодшого та демократа Барака Обами (2008-2009 рр.). Також він був директором у справах Європи та Євразії в Раді національної безпеки.

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На даний час Волкер є експертом із закордонних та безпекових питань в Інституті Маккейна університету імені Джона Хопкінса в штаті Арізона.

За даними Вікіпедії, Уолкер з 1986 року почав працювати в ЦРУ США в якості аналітика.

Як повідомляв УНІАН, за часів адміністрації Барака Обами відбувалися регулярні зустрічі на той час помічника секретаря Державного департаменту США у справах Європи та Євразії Вікторії Нуланд з радником президента Російської Федерації Владиславом Сурковим, на яких вони обговорювали ситуацію в Україні. Нуланд також неодноразово відвідувала Україну та зустрічалася з вищим керівництвом держави.