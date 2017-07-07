Спецпредставник США по Україні спробує допомогти досягненню миру на сході - Тіллерсон
Волкер 9 липня супроводжуватиме Тіллерсона під час його візиту до Києва.
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон наголошує, що новопризначений спеціальний представник США щодо переговорів по Україні спробує допомогти досягненню миру на сході країни.
Про це йдеться у заяві на сайті Держдепартаменту США.
Зокрема, у повідомленні сказано, що Тіллерсон сьогодні оголосив про призначення посла Курта Волкера на посаду спеціального представника США з метою ведення переговорів щодо ситуації в Україні.
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Як зазначається, він візьме на себе відповідальність з метою підтримки зусиль США щодо досягнення цілей, визначених у Мінських угодах.
У Держдепартаменті повідомили, що Волкер 9 липня супроводжуватиме Тіллерсона під час його візиту до Києва.
Разом з тим, як очікується, він продовжить проводити регулярні зустрічі з представниками України та представниками інших членів "нормандського формату" - Росії, Франції та Німеччини.
"Величезний досвід Курта робить його надзвичайно компетентним, щоби зрушити цей конфлікт в напрямку миру", - наголосив Тіллерсон.
"Сполучені Штати і надалі залишаються повністю налаштованими на досягнення завдань Мінських угод, і я цілком довіряю Курту продовжувати наші зусилля щодо встановлення миру в Україні", - заявив Тіллерсон.
Довідка. Волкер був кар'єрним дипломатом, який обіймав посаду постійного представника США при НАТО під час президентства республіканця Джорджа Буша-молодшого та демократа Барака Обами (2008-2009 рр.). Також він був директором у справах Європи та Євразії в Раді національної безпеки.
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На даний час Волкер є експертом із закордонних та безпекових питань в Інституті Маккейна університету імені Джона Хопкінса в штаті Арізона.
За даними Вікіпедії, Уолкер з 1986 року почав працювати в ЦРУ США в якості аналітика.
Як повідомляв УНІАН, за часів адміністрації Барака Обами відбувалися регулярні зустрічі на той час помічника секретаря Державного департаменту США у справах Європи та Євразії Вікторії Нуланд з радником президента Російської Федерації Владиславом Сурковим, на яких вони обговорювали ситуацію в Україні. Нуланд також неодноразово відвідувала Україну та зустрічалася з вищим керівництвом держави.