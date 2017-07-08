Генпрокуратура може змінити інкриміновану депутату Довгому статтю - ЗМІ

Генпрокуратура України спробує змінити статтю, за якою має намір притягти до кримінальної відповідальності народного депутата Олеся Довгого. Про це у своїй статті для DT.UA пише головний експерт Антикорупційної групи РПР Олександр Лємєнов, посилаючись на джерела.

Читайте такожРегламентний комітет Ради заявив про "істотні недоліки" у поданні ГПУ Довгого"Джерела свідчать, що Генпрокуратура спробує змінити інкриміновану йому статтю. Це буде зроблено для того, щоб Довгий не уникнув відповідальності за спливом терміну давності. Немає сумнівів, що Луценко докладе всіх зусиль задля доведення цієї принципової для нього справи до логічного завершення", - йдеться в статті.

Як повідомляв УНІАН, Довгому висувають звинувачення в афері з незаконним виділенням 100 га землі на території заповідника "Жуків острів" коли він обіймав посаду секретаря Київради. 4 липня регламентний комітет Ради визнав подання Луценка стосовно Довгого недостатньо обґрунтованим, і повернув його спікеру Ради Андрію Парубію.