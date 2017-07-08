Путін на G20 заявив, що керівництво України торгує "русофобією"

Президент РФ Володимир Путін заявив, що керівництво України торгує «русофобією» і розділяє Україну і Росію. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на прес-конференції в Гамбурзі за підсумками саміту G20, відповідаючи на запитання, чи буде виведено з «заціпеніння» врегулювання ситуації на Донбасі за підсумками його переговорів у рамках саміту.

Читайте такожТрюдо і Макрон обмінялися думками щодо ситуації в Україні«Інтереси Росії та України, інтереси російського і українського народів, я в цьому глибоко впевнений, просто повністю переконаний, збігаються. Не збігаються, може, лише інтереси нинішнього керівництва України і деяких політичних кіл сьогоднішньої України», - сказав він.

Путін підкреслив, що Україна і Росія зацікавлені у співпраці та об'єднанні, у розвитку своїх економік, тому що багато чого їм дісталося ще з радянських часів - кооперація, єдина інфраструктура, єдина енергетична система, транспорт.

«На жаль, наші українські сьогоднішні колеги вважають за необхідне цим знехтувати. У них залишився один товар, яким вони успішно торгують, - це русофобія, і ще вони торгують політикою розділу Росії і України, розтягування двох народів і двох держав. Комусь це подобається на Заході, хтось вважає, що не можна в жодному разі допустити зближення на будь-якому ґрунті Росії і України, тому сьогоднішнє українське керівництво активно і не без успіху торгує цим товаром», - сказав Путін.

«Я думаю, що це колись закінчитися, ми, в усякому разі, зацікавлені, щоб така ситуація закінчилася як-якнайшвидше», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня на полях саміту «Великої двадцятки» в Гамбурзі відбулася зустріч Путіна і президента США Дональда Трампа.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що сторони домовилися створити канал комунікації з врегулювання ситуації на Донбасі.

Сьогодні, 8 липня, на полях саміту G20 відбулися переговори канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона і Путіна. Співрозмовники відзначили важливість реалізації режиму припинення вогню на Донбасі.