У РФ кажуть, що Путін і Трамп домовилися створити канал комунікації з врегулювання ситуації на Донбасі

Президент Російської Федерації Володимир Путін і його американський колега Дональд Трамп домовилися створити канал комунікації з врегулювання ситуації на Донбасі.

Як повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ РФ, про це очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров заявив за підсумками зустрічі лідерів двох країн, що відбулася на полях саміту «Великої двадцятки» в Гамбурзі.

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«Під час обговорення України американська сторона повідомила, що вони призначили спеціального представника зі сприяння зусиллям щодо врегулювання української кризи», - сказав Лавров.

«Домовлено створити канал між представниками Російської Федерації і США, щоб використовувати наявні у США можливості для просування врегулювання на основі Мінських домовленостей, спираючись на потенціал, закладений в контактній групі і в «нормандському форматі». Розраховуємо, що найближчим часом представник США з українського врегулювання прибуде до Росії на консультації», - додав очільник МЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН раніше, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що Москва не отримала від Вашингтона «відгуків» на відновлення каналу зв'язку по Донбасу.

«Як ви знаєте, був двосторонній канал США-Росія на рівні представників Держдепартаменту і Адміністрації президента Російської Федерації. Такі самі двосторонні канали існували у Вашингтона з Берліном, Парижем, Києвом. Коли в Москві в квітні був Держсекретар США Рекс Тіллерсон, коли я був у Вашингтоні і зустрічався з президентом США Дональдом Трампом і Тіллерсоном у травні цього року, під час обговорення української кризи ми підтвердили готовність відновити двосторонній канал, якщо Адміністрація Трампа вважатиме це за доцільне. Ми вважали, що це було б корисним, але поки що конкретних відгуків на цю нашу зацікавленість ми не отримали», - сказав Лавров.