Меркель, Макрон та Путін погодились щодо важливості впровадження режиму тиші на Донбасі - ЗМІ

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон та президент Російської Федерації Володимир Путін відзначили важливість впровадження режиму припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, речник німецького уряду зауважив, що лідери Німеччини, Франції та Росії погодилися щодо важливості втілення режиму припинення вогню на сході України.

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Зустріч відбулася на полях саміту "Великої двадцятки" в Гамбурзі.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, яке відбулося 21 червня, контактна група підтримала звернення місцевих рад Донецької і Луганської областей про необхідність дотримання режиму тиші на час збирання врожаю з 24 червня. Було передбачено встановлення режиму повного припинення вогню вздовж всієї лінії зіткнення на період з 24 червня до 31 серпня.

Проте українська сторона неодноразово заявляла, що контрольовані Росією бойовики на Донбасі щодня порушують "хлібне перемир'я". Так, минулої доби бойовики 22 рази обстріляли позиції Збройних сил України в районі проведення АТО, двоє українських воїнів зазнали поранень, ще двоє дістали бойові травми.