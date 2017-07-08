Спецпредставник США буде в контакті з Україною і Росією - Путін

Президент Росії Володимир Путін заявив, що спеціальний представник США щодо конфлікту в Україні Курт Волкер буде в контакті з Україною і Росією. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на прес-конференції в Гамбурзі за підсумками саміту G20.

Читайте такожСпецпредставник США по Україні спробує допомогти досягненню миру на сході - Тіллерсон«Що стосується США у врегулюванні ситуації в Україні. Ми про це говорили з президентом Трампом і домовилися, що буде призначений - власне це вже відбулося - буде призначений спецпредставник адміністрації, який буде опікуватися на постійній основі цією проблемою, буде з контакті як з Росією, так і з Україною, з усіма зацікавленими сторонами врегулювання цього конфлікту», - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня на полях саміту «Великої двадцятки» в Гамбурзі відбулася зустріч Путіна і президента США Дональда Трампа.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що сторони домовилися створити канал комунікації з врегулювання ситуації на Донбасі.

7 липня державний секретар США Рекс Тіллерсон призначив колишнього посла США в НАТО Курта Волкера спеціальним представником, який відповідатиме за ведення переговорів щодо ситуації в Україні.

8 липня держсекретар заявив, що призначив Волкера на посаду спецпредставника на прохання Путіна.