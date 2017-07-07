Путін заявив, що обговорив з Трампом ситуацію в Україні

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що на першій зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом обговорив ситуацію в Україні.

Як повідомляє сайт Кремля, про це він заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе.

"У мене була дуже тривала бесіда з президентом Сполучених Штатів. Нагромадилося багато питань: і Україна, і Сирія, інші проблеми, деякі двосторонні питання, знову повернулися до питань боротьби з тероризмом, кібербезпеки", - заявив Путін.

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Як повідомляв УНІАН, в адміністрації Трампа повідомили, що зустріч з Путіним тривала 2 години 16 хвилин.

Трамп на початку зустрічі з Путіним заявив, що очікує на позитивні результати співпраці з РФ.