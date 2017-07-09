У Трампа розповіли про результати зустрічі з Путіним

Радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер розповів про підсумки зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним. За його словами, лідери країн не вирішили у ході переговорів на саміті G20 жодних конкретних проблем, передає "Росбалт".

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"Ніхто не розраховував на вирішення якихось проблем у ході цієї зустрічі. Однак вона поклала початок діалогу щодо низки складних питань, над якими ми спільно починаємо працювати", - пояснив радник Трампа.

Зокрема, йдеться про досягнення домовленостей щодо конфлікту у Сирії.

Як повідомляв УНІАН, зустріч Трампа і Путіна відбулася 7 липня у рамках саміту G20. Переговори президентів тривали майже 2,5 години. Вони обговорювали створення зон деескалації в Сирії, ситуацію в Україні, санкції і кібербезпеку.