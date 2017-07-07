Путін і Трамп завершили переговори: зустріч тривала майже 2,5 години
19:46, 07 липня 2017Політика
4883 1
Переговорили завершилися орієнтовно о 19:10 за Києвом.
Володимир Путін і Дональд Трамп / REUTERS
Зустріч президентів Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та Російської Федерації Володимира Путіна тривала майже 2,5 години. Про це йдеться у повідомленні Білого дому.
Зокрема, зазначається, що переговорили завершилися орієнтовно о 18:10 за місцевим часом (о 19:10 за Києвом).
Читайте такожПутін і Трамп потиснули один одному руки на саміті G20 (відео)
Спочатку передбачалося, що зустріч триватиме лише 35 хвилин. Зустріч розпочалася приблизно о 16:45 за київським часом.
Як повідомляв УНІАН, Трамп на початку зустрічі з Путіним заявив, що очікує на позитивні результати співпраці з РФ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Зустріч Путіна і Трампа