Путін і Трамп завершили переговори: зустріч тривала майже 2,5 години

Зустріч президентів Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та Російської Федерації Володимира Путіна тривала майже 2,5 години. Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

Зокрема, зазначається, що переговорили завершилися орієнтовно о 18:10 за місцевим часом (о 19:10 за Києвом).

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Спочатку передбачалося, що зустріч триватиме лише 35 хвилин. Зустріч розпочалася приблизно о 16:45 за київським часом.

Як повідомляв УНІАН, Трамп на початку зустрічі з Путіним заявив, що очікує на позитивні результати співпраці з РФ.