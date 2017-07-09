Держсекретар США прибув до України (фото, відео)

10:41, 09 липня 2017
Політика
3354 1

О 13.00 відбудеться церемонія зустрічі Порошенка і Тіллерсона.

Тіллерсон прибув до Києва / twitter.com/USEmbassyKyiv

Держсекретар США Рекс Тіллерсон прибув до Києва. Його літак приземлився в аеропорту "Бориспіль".

Читайте такожТіллерсон прибуде в Україну для зустрічі з Порошенком 9 липня

Сьогодні у Києві президент України Петро Порошенко проведе зустріч з ним та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

Як повідомляє прес-служба глави держави, о 13.00 відбудеться церемонія зустрічі Порошенка і Тіллерсона. О 14.05 президент України і держсекретар США проведуть зустріч з представниками ЗМІ.

Також разом з державним секретарем прибув до України й нещодавно призначений спецпредставник США щодод України Курт Волькер. Говорити будуть про територіальну цілістність України, хід реформ, передає 112 Україна.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Візит Тіллерсона до України
Теги: #держсекретар США#Тіллерсон в Україні