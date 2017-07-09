Держсекретар США прибув до України (фото, відео)
О 13.00 відбудеться церемонія зустрічі Порошенка і Тіллерсона.
Держсекретар США Рекс Тіллерсон прибув до Києва. Його літак приземлився в аеропорту "Бориспіль".
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Сьогодні у Києві президент України Петро Порошенко проведе зустріч з ним та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.
Як повідомляє прес-служба глави держави, о 13.00 відбудеться церемонія зустрічі Порошенка і Тіллерсона. О 14.05 президент України і держсекретар США проведуть зустріч з представниками ЗМІ.
Також разом з державним секретарем прибув до України й нещодавно призначений спецпредставник США щодод України Курт Волькер. Говорити будуть про територіальну цілістність України, хід реформ, передає 112 Україна.
Welcome to #Kyiv Secretary Tillerson! pic.twitter.com/vmg0KtNWJy— Geoff Anisman (@geoffanisman) July 9, 2017