Держсекретар США прибув до України (фото, відео)

Держсекретар США Рекс Тіллерсон прибув до Києва. Його літак приземлився в аеропорту "Бориспіль".

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Сьогодні у Києві президент України Петро Порошенко проведе зустріч з ним та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

Як повідомляє прес-служба глави держави, о 13.00 відбудеться церемонія зустрічі Порошенка і Тіллерсона. О 14.05 президент України і держсекретар США проведуть зустріч з представниками ЗМІ.

Також разом з державним секретарем прибув до України й нещодавно призначений спецпредставник США щодод України Курт Волькер. Говорити будуть про територіальну цілістність України, хід реформ, передає 112 Україна.