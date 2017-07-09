Порошенко і Тіллерсон проводять переговори віч-на-віч

Президент України Петро Порошенко проводить переговори з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном у форматі віч-на-віч.

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Про це повідомив у Twitter прес-секретар президента України Святослав Цеголко.

"Президент (України Петро Порошенко – УНІАН) проводить переговори тет-а-тет з держсекретарем США Тіллерсоном. Далі переговори в розширеному складі", - написав він.

Президент проводить переговори тет-а-тет з держсекретарем США Тіллерсоном. Далі переговори в розширеному складі. pic.twitter.com/EauWtSFV44 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) July 9, 2017

Як повідомляв УНІАН, Тіллерсон перебуває з візитом в Україні. За підсумками переговорів Тіллерсон і Порошенко вийдуть для спілкування з представниками засобів масової інформації.

Як відомо, разом з Тіллерсоном в Україну мав прибути новопризначений спеціальний представник США щодо переговорів з урегулювання ситуації в Україні Курт Волкер.