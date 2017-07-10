НАТО сприяє посиленню стійкості України перед агресією Росії - Столтенберг

Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що Альянс сприяє посиленню стійкості України перед агресією Російської Федерації, бо не збирається погоджуватися з порушенням українського суверенітету.

Читайте такожСтолтенберг: економічні санкції проти РФ треба зберігати, поки вона не змінить поведінку в Криму і на Донбасі Про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Києві після Комісії Україна-НАТО.

"НАТО забезпечує підтримку Україні - політичну підтримку та практичну підтримку з метою посилення стійкості України перед агресією з боку Росії, і ми продовжимо це робити, тому що ми ми не погодимося з тим, що суверенітет і територіальна цілісність України порушуються", - заявив Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар Альянсу закликає, щоби Росія вивела тисячі своїх солдатів з України та припинила підтримку бойовиків.