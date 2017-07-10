Росія має вивести тисячі своїх солдатів з України та припинити підтримку бойовиків - Столтенберг

Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг наголошує, що Росія має вивести тисячі своїх солдатів з України та припинити підтримку бойовиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній з президентом України Петром Порошенком прес-конференції в Києві після засідання Комісії Україна - НАТО.

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"Росія повинна вивести тисячі своїх солдатів з України та припинити надавати підтримку бойовикам в питанні командування і контролю, та (надання) військового спорядження", - заявив Столтенберг.

Він наголосив, що Альянс залишається рішучим у підтримці територіальної цілісності і суверенітету України.

Як повідомляв УНІАН раніше, організація Північноатлантичного договору стоїть на боці України та ніколи не визнає анексію Криму Росією.

«Ми щиро цінуємо численні внески України в роботу Альянсу впродовж останніх двох десятиліть. Україна є єдиною країною-партнером, що бере участь в усіх місіях та операціях НАТО, включно з Афганістаном та Косово. Ми також тут для того, аби продемонструвати солідарність НАТО з Україною, а також нашу тверду підтримку суверенітету та територіальній цілісності вашої держави», - сказав генсек НАТО.