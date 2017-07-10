Зближення України з НАТО не сприятиме зміцненню стабільності в Європі - Кремль

У Кремлі заявили, що зближення України з НАТО "не стосується Росії безпосередньо", але це не сприятиме зміцненню стабільності в Європі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

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"Що стосується України і НАТО - це питання, яке, напевно, не стосується Росії безпосередньо, хоча воно значно стосується Росії побічно", - сказав він.

"Росія вже протягом багатьох років істотно стурбована наближенням військової інфраструктури НАТО до наших кордонів. Це буде подальший крок, потенційно це може стати подальшим кроком в цьому напрямку, що, звичайно ж, не сприятиме зміцненню стабільності і безпеки на Європейському континенті", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН про ставлення Москви до можливого початку дискусії про надання Україні плану з входження до НАТО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 липня, президент України Петро Порошенко на спільній з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом прес-конференції за результатами засідання Комісії Україна-НАТО заявив, що Київ і НАТО почали дискусії про запровадження Плану дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ) для України.

"Україна чітко визначила своє політичне безпекове майбутнє. ВР проголосувала, а я, як президент, як Верховний головнокомандувач, підписав закон, який ставить на меті наше майбутнє членство в НАТО як мету нашої міжнародної безпеки", - заявив він.

"Ми вважаємо за необхідне, і сьогодні це чітко підкреслили, щоб ми розпочали дискусію про введення membership action plan (План дій щодо членства - УНІАН), і наші пропозиції про початок дискусії були із задоволенням прийняті", - підкреслив президент.