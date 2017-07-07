Для України буде добре досягти стандартів НАТО, буде вона членом організації чи ні - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг переконаний, що для України, буде вона членом альянсу чи ні у майбутньому, буде корисно досягти стандартів організації. Про це він сказав у п’ятницю в Брюсселі в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН напередодні візиту до Києва делегації Північноатлантичної Ради, який відбудеться 9-10 липня і в рамках якого під головуванням генсека НАТО і за участю президента України Петра Порошенка пройде засідання Комісії Україна-НАТО.

Читайте такожУ Раді розповіли, коли Столтенберг виступить в українському парламенті«Ми твердо віримо, що для України буде добре відповідати стандартам НАТО незалежно від того, буде чи ні Україна членом НАТО. Відповідність стандартам НАТО покращить якість, спроможність українських оборонних та безпекових інститутів, покращить українську армію. Це також посилить взаємо-сумісність між НАТО та Україною», - переконаний Столтенберг.

Коментуючи підписання президентом закону, яким однією з цілей зовнішньої України є членства в НАТО, генсек організації сказав: «Для НАТО фундаментальним принципом є те, що кожна країна має право вибирати свій власний шлях, вирішувати, чи хоче вона претендувати на членство в будь-яких безпекових організаціях, включаючи військові союзи. І потім 29 країн-членів НАТО та країна-кандидат будуть вирішувати, чи запросить НАТО нову країну приєднатися до альянсу. Ніхто інший, включаючи Росію, не має права вето чи втручатися в цей процес», - наголосив він.

При цьому Столтенберг вказав, що наразі вся увага приділяється реформам, на тому, як «Україна може рухатися вперед, модернізуючи свої оборонні та безпекові інституції, на боротьбі з корупцією, посиленні верховенство права та дотримання стандартів НАТО».

«НАТО допомагає Україні реалізувати ці реформи, модернізувати оборонні інституції, боротися з корупцією та відповідати стандартам НАТО. Це одна з головних цілей наших програм, трастових фондів, нашої підтримки. І ми будемо продовжуватимемо надавати таку підтримку», - запевнив він.

Генсек також зауважив, що політика відкритих дверей альянсу залишається в силі.

«Чорногорія стала повноправним членом лише минулого місяця, і це демонструє, що двері НАТО відкриті», - наголосив Столтенберг.