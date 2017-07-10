На посилення кібербезпеки в Україні будуть виділені гроші - Турчинов

На засіданні РНБО прийнято рішення щодо виділення 250 млн грн на боротьбу з кібербатаками. Про це сьогодні під час брифінгу після засідання Радбезу повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов.

Читайте такожЗа останні три роки РФ здійснила більше семи тисяч кібератак на Україну - Полторак«Для посилення кібербезпеки виділено Держспецзв’язку 250 млн грн і, в першу чергу, безумовно, ми робили висновки після останньої найпотужнішої кібератаки, яка відбулась тиждень тому», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси й локальні мережі, а також ряд медіа зазнали найбільшої хакерської атаки, яка розповсюджує вірус Petya.A, що блокує роботу комп'ютерних систем.

Згідно з даними Нацполіції, за дві доби 1508 юридичних і фізичних осіб подали скарги до кіберполіції про блокування комп'ютерів вірусом Petya.A., який шифрує дані на комп'ютері і вимагає викуп.

Також вірус поширився у багатьох інших країнах.

4 липня українська поліція конфіскувала сервери компанії із розроблення бухгалтерського програмного забезпечення M.E.Doc за підозрою у розповсюдженні вірусу Petya.A.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що правоохоронці запобігли другому етапу кібератаки Petya.А «з очевидними джерелами з Російської Федерації».

У свою чергу, президент УПетро Порошенко сьогодні заявив, що Україна має свідчення того, що кібератака була організована Російською федерацією.