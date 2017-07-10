НАТО планує надати Україні обладнання для розслідування кібератак – Столтенберг

НАТО планує надати ключовим урядовим інституціям України обладнання для захисту та розслідування кібератак.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної з президентом України Петром Порошенком прес-конференції сьогодні в Києві.

«Одна із галузей, якій ми надаємо дедалі більше уваги в нашій співпраці з Україною, є саме галузь кібербезпеки. Ми зараз знаходимося в процесі надання Україні нового обладнання для деяких ключових урядових інституції владних структур, що дозволить Україні розслідувати, хто стоїть за тими чи іншими кіберударами», - сказав Столтенберг, додавши, що це допоможе захистити ключові владні інституції від кібернападів.

«Нас дуже непокоїть загроза в кіберпросторі. Ми бачимо певні закономірності у цих загрозах», - сказав також генеральний секретар.

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За його словами, НАТО почала розбудовувати потужну систему кіберзахисту.

«І ми також чекаємо співпраці з такими країнами, як Україна – партнерськими країнами у цій галузі. Ідеться про обмін досвідом, спільні навчання, розробки нових технологій. Ми потребуємо всього цього, аби ефективно реагувати на кіберзагрози, які є дуже реальними і постійно змінюються за своєю природою», - наголосив Столтенберг.

Він пояснив, що системи оборони і захисту в цій галузі, які є сьогодні, можуть не спрацювати завтра, їх необхідно оновлювати.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси й локальні мережі, а також ряд медіа зазнали найбільшої хакерської атаки, яка розповсюджує вірус Petya.A, що блокує роботу комп'ютерних систем.

Згідно з даними Нацполіції, за дві доби 1508 юридичних і фізичних осіб подали скарги до кіберполіції про блокування комп'ютерів вірусом Petya.A., який шифрує дані на комп'ютері і вимагає викуп.

Також вірус поширився у багатьох інших країнах.

4 липня українська поліція конфіскувала сервери компанії із розроблення бухгалтерського програмного забезпечення M.E.Doc за підозрою у розповсюдженні вірусу Petya.A.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що правоохоронці запобігли другому етапу кібератаки Petya.А «з очевидними джерелами з Російської Федерації».