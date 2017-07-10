НАТО планує надати Україні обладнання для розслідування кібератак – Столтенберг
Генсек НАТО анонсував передачу ключовим урядовим інституціям України обладнання для розслідування кіберзлочинів.
НАТО планує надати ключовим урядовим інституціям України обладнання для захисту та розслідування кібератак.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної з президентом України Петром Порошенком прес-конференції сьогодні в Києві.
«Одна із галузей, якій ми надаємо дедалі більше уваги в нашій співпраці з Україною, є саме галузь кібербезпеки. Ми зараз знаходимося в процесі надання Україні нового обладнання для деяких ключових урядових інституції владних структур, що дозволить Україні розслідувати, хто стоїть за тими чи іншими кіберударами», - сказав Столтенберг, додавши, що це допоможе захистити ключові владні інституції від кібернападів.
«Нас дуже непокоїть загроза в кіберпросторі. Ми бачимо певні закономірності у цих загрозах», - сказав також генеральний секретар.
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За його словами, НАТО почала розбудовувати потужну систему кіберзахисту.
«І ми також чекаємо співпраці з такими країнами, як Україна – партнерськими країнами у цій галузі. Ідеться про обмін досвідом, спільні навчання, розробки нових технологій. Ми потребуємо всього цього, аби ефективно реагувати на кіберзагрози, які є дуже реальними і постійно змінюються за своєю природою», - наголосив Столтенберг.
Він пояснив, що системи оборони і захисту в цій галузі, які є сьогодні, можуть не спрацювати завтра, їх необхідно оновлювати.
Як повідомляв УНІАН, 27 червня українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси й локальні мережі, а також ряд медіа зазнали найбільшої хакерської атаки, яка розповсюджує вірус Petya.A, що блокує роботу комп'ютерних систем.
Згідно з даними Нацполіції, за дві доби 1508 юридичних і фізичних осіб подали скарги до кіберполіції про блокування комп'ютерів вірусом Petya.A., який шифрує дані на комп'ютері і вимагає викуп.
Також вірус поширився у багатьох інших країнах.
4 липня українська поліція конфіскувала сервери компанії із розроблення бухгалтерського програмного забезпечення M.E.Doc за підозрою у розповсюдженні вірусу Petya.A.
Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що правоохоронці запобігли другому етапу кібератаки Petya.А «з очевидними джерелами з Російської Федерації».